Hospitais do Algarve abrem vaga para 160 profissionais

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) abriu 160 vagas para assistentes operacionais e técnicos, que vão reforçar as unidades de saúde no âmbito da pandemia de Covid-19. Os interessados podem candidatar-se aos lugares até à próxima segunda-feira.Segundo revelou aoPaulo Neves, vogal da administração do CHUA, "a maioria das pessoas vão entrar de imediato" e outras ficarão numa "bolsa com vários selecionados". Os profissionais que não têm colocação imediata serão distribuídos de acordo com as necessidades. Segundo o mesmo dirigente, a abertura deste concurso é motivada sobretudo pela pandemia de Covid-19. Nesse sentido, as contratações visam permitir a libertação de profissionais experientes para outras áreas. O que se pretende é promover a "mobilidade interna dos nossos atuais funcionários", afirmou Paulo Neves. Os mais experientes serão direcionados para as áreas mais expostas à Covid-19. Os assistentes operacionais podem, por exemplo, prestar apoio aos enfermeiros. Em relação aos assistentes técnicos, vão desempenhar funções nas áreas da gestão da logística e administrativa. A administração do CHUA garantiu aoque tem todos os "recursos humanos e equipamentos" necessários para enfrentar a pandemia.O processo de recrutamento abriu na terça-feira. As candidaturas podem ser enviadas através de correio eletrónico ou por via CTT. As mesmas têm de ser acompanhadas pelo currículo atualizado e deve ser preenchido um formulário já disponível no site do CHUA. A maior parte das vagas são nos hospitais de Portimão e de Faro, apurou o