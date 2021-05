Um iate avaliado em mais de três milhões de euros foi arrestado a uma empresa gerida por Alexandre Cavalleri, conhecido por ser o ‘rei do pernil’, devido aos negócios de venda de carne de porco para a Venezuela e por ter sido o patrão do ex-ministro Mário Lino. A embarcação de luxo ‘Brutus’ foi arrestada por ordem do Tribunal Marítimo de Lisboa, devido à falta de pagamento de uma dívida de 17 mil euros ...