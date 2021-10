mostrava um homem que exibe, e testa, uma espingarda de assalto AK103 de fabrico chinês, arma de guerra (calibre 7.62) que sucedeu à Kalashnikov russa, e que parece ter sido adquirida por encomenda postal.

A PJ de Vila Real identificou o homem que se filmou a disparar com metralhadora em Lamego.O vídeo que correu as redes sociaisAo que a polícia apurou a arma está dentro das condições legais, mas foi apreendida para realização de perícias no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária.