Identificados 70 casos de simulação de crime em Odivelas e Loures desde 2018

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou esta segunda-feira que foram identificadas "mais cinco simulações de crime", nomeadamente de roubo, nos concelhos de Odivelas e Loures, no distrito de Lisboa, contabilizando-se 70 situações desde o início de 2018.Segundo informação do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, as cinco situações de simulação de crime foram registadas durante o mês de junho, através de denúncias apresentadas em várias esquadras dos concelhos de Odivelas e Loures, no âmbito de "um constante esforço de rastreio e deteção de falsas denúncias", associadas à obtenção de benefícios ilegítimos junto das seguradoras por via de cenários de crime ficcionados, nomeadamente de roubo."Todas as denúncias versaram sobre alegados cenários de roubo de telemóveis, bens esses segurados e de valor bastante elevado, fixando-se por vezes acima dos 1.000 euros", avançou a PSP, explicando que, depois de uma despistagem prévia e preventiva, os presumíveis lesados foram contactados por polícias, com especialização no tratamento e decomposição inicial das denúncias, no sentido de serem obtidos novos dados.No processo de despistagem das denúncias de crime, nomeadamente de roubo, a PSP detetou "fragilidades, insipiências e contradições várias no testemunho destas, levando a que estas viessem, inevitavelmente, a admitir a falsidades das suas comunicações"."Cumulativa e consequentemente, foram desenvolvidas diligências no sentido de informar as seguradoras do embuste, caso elas já tivessem sido acionadas, e tentar obter a real localização dos aparelhos", referiu esta força de segurança.Das cinco situações de simulação de crime identificadas durante o mês de junho, a PSP ressalvou que um dos suspeitos fez duas denúncias falsas de roubo, prestadas na esquadra de Odivelas, "vindo, logo após a receção da segunda, a ser desmascarado, admitindo que, em ambas, o mesmo teria apenas extraviado o aparelho".Perante "as evidências dos indícios" de simulação de crime, os suspeitos foram constituídos arguidos e submetidos a Termo de Identidade e Residência, adiantou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.De acordo com dados desta força de segurança, desde o início de 2018 até à presente data, foram "identificadas 70 situações de simulação de crimes violentos, e que representariam cerca de 9% da criminalidade violenta e grave registada nas áreas dos concelhos de Odivelas e Loures"."Tais atos de simulação, além da sua gravidade no que concerne à falsidade de declarações, potenciam um balanceamento erróneo do dispositivo policial, assim ajustado para a prevenção/repressão de crimes em 'hotspots' fictícios, estes criados com base nas simulações de crimes", alertou a PSP, reforçando que os comportamentos de simulação de crime "colocam em causa a segurança de toda uma comunidade".