Idosa atropelada por viatura médica de emergência à porta do Hospital Amadora-Sintra fica em estado grave

Uma mulher com cerca de 75 anos foi atropelada por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que seguia para uma ocorrência em marcha de emergência assinalada, à saída do Hospital Amadora-Sintra.



A vítima foi assistida pela equipa da VMER e transportada para o Hospital de Santa Maria. O prognóstico é, até ao momento, reservado.





A viatura seguia para uma ocorrência, cerca das 19h44, quando se deu o acidente.Para além do acionamento da VMER São Francisco Xavier, o CODU do INEM acionou uma Ambulância de Emergência Médica (AEM) e uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).O INEM, através do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), encontra-se a prestar apoio à equipa envolvida."O INEM e o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca lamentam profundamente o sucedido. A ocorrência de uma situação como a verificada - no exercício da missão diária das equipas de emergência, que procuram precisamente salvar vidas - é motivo de grande consternação, sendo naturalmente um momento também extremamente difícil e doloroso para as duas Instituições", pode ler-se no comunicado enviado às redações.