A mulher de 89 anos encontrada com vida numa zona florestal, em Leiria, após ter estado 27 horas desaparecida, não resistiu e acabou por morrer no Hospital de Leiria. Maria Adelina Rosa foi sepultada na segunda-feira no cemitério do Vidigal.





A idosa sofria de demência, residia com o marido e desapareceu de casa no dia 12. Foi desencadeada uma operação de buscas, que envolveu a PSP, bombeiros e a associação Vinculo Canino, além de vizinhos e familiares. Foi encontrada no dia seguinte, debilitada e caída num terreno florestal a três quilómetros de casa, tendo ido para o hospital.