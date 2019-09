Idosa encontrada morta em casa com sinais de violência em Santo Tirso

Uma mulher de 77 anos foi encontrada morta este domingo à tarde, com sinais de violência, em casa, por uma das irmãs, na freguesia de Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso.Segundo o que oconseguiu apurar, a Polícia Judiciária do Porto está no local a investigar as circunstâncias do caso.O corpo da mulher apresentava vários cortes no corpo.Em atualização