Idosa gravemente ferida em despiste de carro em Serpa

Uma mulher de 72 anos ficou gravemente ferida ao início da tarde desta quarta-feira, após o despiste da viatura que conduzia e da qual era a única ocupante.O acidente aconteceu na Nacional 265, na zona de Santa Iria, nos arredores de Serpa. O alerta foi dado pelas 12h12.Depois de estabilizada no local, a vítima foi transportada no helicóptero do INEM para um hospital na zona de Lisboa.No local, entre Bombeiros de Serpa, INEM e GNR, estiveram 20 operacionais, apoiados por oito viaturas e um meio aéreo.As causas do despiste ainda estão por explicar e estão a ser investigadas pela GNR.