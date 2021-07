Mulher ferida em despiste no Cercal do Alentejo

Uma mulher de 50 anos sofreu esta tarde ferimentos ligeiros, vitima do despiste, seguido de capotamento, da viatura que conduzia na Estrada Nacional 262, que liga Cercal do Alentejo a Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém.

A vitima que ficou encarcerada, sofreu algumas fraturas e escoriações. Depois de extraída e estabilizada no local, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 14h03 e para facilitar as operações de socorro a estrada esteve cortada ao trânsito cerca de uma hora.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Cercal do Alentejo com 11 operacionais, apoiados por 5 viaturas.

Esteve também presente a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR ordenou o trânsito e tomou conta da ocorrência.