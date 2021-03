Dois feridos em colisão entre mota e carro em Odemira

A colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros, provocou este sábado dois feridos, um grave e um ligeiro, na Estrada Nacional 393, cruzamento de Almograve, no concelho de Odemira.

As vítimas são um casal que viajava no motociclo. Uma mulher de 52 anos sofreu ferimentos ligeiros e um homem de 50 sofreu ferimentos considerados graves, devido a várias escoriações e suspeitas de fraturas.

Os ocupantes da viatura ligeira não sofreram qualquer ferimento.

Depois de estabilizadas no local, as vítimas foram transportadas para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 07h32 e nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Odemira, com 4 operacionais, apoiados por duas ambulâncias de socorro.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.