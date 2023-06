Idosa morre atropelada à porta de casa em Vila Real de Santo António

Um mulher, de 80 anos, morreu esta segunda-feira na sequência de uma colisão entre duas viaturas, seguida de atropelamento, na EN125, em Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA).Segundo oapurou, a vítima residia junto à estrada onde ocorreu o acidente e foi colhida por uma das viaturas. Ainda foi socorrida por elementos dos Bombeiros de VRSA e do INEM e transportada para o Serviço de Urgência Básica local, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente causou ainda dois feridos ligeiros. A EN125 esteve cortada ao trânsito em ambos os sentidos. A GNR está a investigar as causas do acidente.