Um acidente com um trator provocou a morte a uma mulher com cerca de 80 anos no Ameixial, Loulé.



A idosa, que morava sozinha, não era vista desde sexta-feira à noite.





Os vizinhos iniciaram buscas pela idosa e encontram-na debaixo do trator, no terreno agrícola do qual era proprietária.O alerta foi dado pelas 14h00. No local estiveram os Bombeiros de Loulé e a GNR.