Idosa trucidada por um camião em Leiria

Pesado atropela vítima no cruzamento da EN109. Teve morte imediata.

Por José Durão | 08:44

Felisbela Gonçalves, emigrante reformada de 83 anos, morreu esta quinta-feira depois de ter sido atropelada por um camião que transportava areias em Monte Redondo, no concelho de Leiria, pelas 12h00.



A mulher cruzava a rua junto do café São Cristóvão, no cruzamento atravessado pela EN109, acompanhada pelo marido, quando foi violentamente atingida.



Segundo testemunhas no local, a violência do embate terá causado morte imediata à idosa.



O cruzamento é infame pelos atropelamentos que já lá ocorreram. "Já lá vi cinco mortos", disse Fátima Rainho, moradora, ao CM.



O elevado tráfego de pesados - potenciado não só pelas empresas locais, mas também por motoristas que procuram a via para escapar às portagens, obriga a cuidados redobrados. "É preciso ter muita calma nesta zona", frisou Fátima Rainho.



A GNR e os Bombeiros Voluntários de Leiria tomaram conta da ocorrência e encerraram a via para que se procedesse às diligências de investigação e de limpeza.



A mulher foi conduzida ao Instituto de Medicina Legal, em Leiria, onde será autopsiada.