Idosas mordidas por um cão em Santo Tirso

Duas mulheres, de 76 e 86 anos, ficaram feridas, esta manhã, ao serem mordidas por um cão, numa casa, na rua de Santiago de Carreira, em Santo Tirso. As causas do ataque são ainda desconhecidas.



O alerta foi dado às 10h30. As mulheres foram assistidas no local pelos Bombeiros de Santo Tirso e por uma equipa do Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso e encaminhadas para o Hospital de Famalicão. A GNR tomou conta da ocorrência.