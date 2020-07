Idoso cultivava canábis em terreno em Aljezur

Uma plantação de canábis com 272 pés, no valor estimado de 107 500 euros, foi desmantelada no Barranco da Vaca, Aljezur, pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR. O homem que a cultivava foi detido. Aplantação estava num terreno ermo, dissimulada na vegetação. Quando os militares se aproximaram, surpreenderam um homem, de 71 anos, que estava a regar a canábis.