Idoso de 84 anos tenta matar a mulher e suicidar-se em Alhandra

Um idoso de 84 anos foi detido, na manhã desta sexta-feira, por suspeitas de tentativa de homicídio da mulher em Alhandra, Vila Franca de Xira.



O homem "desferiu uma pancada na cabeça" da vítima com uma "peça decorativa" e tentou, de seguida, asfixiá-la com uma almofada. Posteriormente, tentou suicidar-se com recurso a uma faca.





"Alegadamente o detido, marido da vítima, com recurso de uma peça decorativa desferiu uma pancada na cabeça daquela e de seguida tentou asfixiá-la com uma almofada. Posteriormente, com uma faca, desferiu um golpe perfurante em si próprio, em tentativa de suicídio", pode ler-se num comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.A vítima e o suspeito foram estabilizados e encaminhados para o hospital de Vila Franca de Xira. O suspeito está "detido e sob custódia policial."Será presente a tribunal para lhe serem aplicadas medidas de coação após ter alta hospitalar.