Mulher perseguida por questionar demora do companheiro a chegar a casa: "Vou esfaqueá-los"

A mulher perguntou porque razão chegou tarde a casa para jantar e o homem partiu logo para a violência. Agarrou numa garrafa de vidro e tentou agredir a companheira, mas foi impedido pelo enteado, a quem exibiu uma faca de cortar pão, ameaçando matá-lo.Após aquele se refugiar no quarto, o agressor, de 43 anos, foi à cozinha buscar uma faca de grandes dimensões, de cortar carne, e perseguiu a mulher até ser apanhado pela PSP.O crime aconteceu na noite de 9 de fevereiro, na casa onde o casal vivia, em Valbom, Gondomar. O arguido já está a ser julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto. O acórdão está marcado para quarta-feira. Está em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, e responde por um crime de violência doméstica, ofensas à integridade física na forma tentada e ameaça agravada.Refere o processo, consultado pelo, que o arguido, já na presença dos elementos da PSP, ameaçou matar a mulher e o enteado: "Eu bati na minha esposa e vou matá-los. Vou esfaqueá-los todos." Mesmo depois de ter sido levado à esquadra, continuou. "Quando sair do tribunal, vou ajustar contas com ele", afirmou, referindo-se ao enteado.A acusação indica ainda que , durante a discussão, a mulher de 43 anos foi agredida com um soco na cabeça e outro no braço esquerdo. O agressor apertou-lhe também os braços com as duas mãos, deixando-a ferida. Já tem cadastro por tráfico de droga, desobediência e condução sem carta.