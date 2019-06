Ator dos 'Morangos' perseguiu professora de dança durante 15 anos

No ‘Investigação CM’ desta terça-feira revelamos-lhe histórias de perseguidores que transformaram a vida dos perseguidos num autêntico inferno.



Hélio Pestana, um dos atores principais dos Morangos com Açúcar, série juvenil da TVI, perseguiu durante 15 anos uma professora de dança e acabou por ser internado compulsivamente.

"Ana", nome fictício poara proteger a vítima, foi obrigada a mudar de trabalho e a alterar as rotinas para proteger a sua vida e a vida dos próprios filhos menores.

O caso subiu de tom quando chegaram as ameaças de morte. "Ana" apresentou queixa mas nada travava o ator.



A CMTV teve acesso a todo o processo e faz agora a reconstituição desta perseguição obsessiva do ex-ator dos Morangos com Açúcar.