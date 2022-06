Idoso desaparece de bicicleta em Penamacor

Patrulhas da GNR e equipas dos Bombeiros de Penamacor continuaram este domingo as buscas por um homem, de 82 anos, que está desaparecido da aldeia de Meimoa desde sexta-feira. Álvaro Afonso, de 82 anos, sofre de Alzheimer e saiu de casa na sua bicicleta verde.“Veste uma camisa branca com riscas azuis, calças cinzentas e um boné vermelho. Esteve a falar com amigos na aldeia pelas 19h00 de sexta-feira e foi visto junto ao cruzamento para a Carreira de Tiro, 45 minutos depois”, refere a família num pedido de ajuda nas redes sociais. Terá sido avistado sábado, em Aldeia do Bispo, a 10 km de casa.