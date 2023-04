O idoso cujo corpo foi, domingo, encontrado mumificado na casa onde residia com a filha, também morta, em Linda-a-Velha, Oeiras, não era visto pelos vizinhos desde 2005. Custódio ainda terá ido ao funeral da mulher, que morreu em 2001 ou 2002. A partir daí, relatam moradores do n.º 67 da Avenida Tomás Ribeiro, em Linda-a-Velha, “foi sendo visto cada vez menos”.A filha disfarçou o cheiro com lixívia. Anabela dizia que o pai tinha morrido. Já a filha morreu há cerca de uma semana e o cheiro da decomposição alarmou agora os vizinhos. Os cadáveres foram para autópsia.