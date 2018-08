Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso ferido com gravidade após cair de carro em ravina em Montalegre

Vítima de 76 anos teve de ser desencarcerada e transportada de helicóptero para o Hospital de Vila Real.

Por Lusa | 17:06

Um idoso ficou ferido este sábado com gravidade após ter perdido o controlo da viatura em que circulava na Estrada Nacional 311, em Venda Nova, Montalegre, e caído numa ravina "com cerca de 15 metros", segundo os Bombeiros de Salto.



De acordo com a fonte, o alerta foi dado cerca das 13h00, sendo que a vítima, com 76 anos, teve de ser desencarcerada e sofreu "ferimentos graves", que implicaram que fosse transportada de helicóptero para o Hospital de Vila Real.



No local estiveram 23 operacionais dos bombeiros de Salto e de Montalegre e da GNR, apoiados por sete viaturas, entre os quais um veículo de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Montalegre e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).