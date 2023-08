Idoso ferido com gravidade após capotamento de trator em Tondela

Um idoso de 80 anos ficou ferido com gravidade esta quarta-feira, na sequência do capotamento de um trator em Tojosa, concelho de Tondela, tendo sido helitransportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, adiantou fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20h35 de quarta-feira, para o capotamento de um trator em Tojosa, Barreiro de Besteiros, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, referiu fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

O homem, com cerca de 80 anos, ficou ferido com gravidade e depois de socorrido e estabilizado foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra pelo helicóptero do INEM.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Vale de Besteiros, de Tondela, a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de São Pedro do Sul, o INEM e a GNR, num total de 20 operacionais, apoiados por nove viaturas.