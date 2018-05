Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre e mulher fica em estado grave após incêndio

Fogo deflagrou no sótão da habitação, situada na rua Infante D. Henrique, no centro de Portimão.

Por Ana Palma | 08:27

Ocheiro intenso a fumo proveniente do sótão do nº 103 da rua Infante D. Henrique, em Portimão, alarmou os vizinhos, que deram o alerta pelas 13h34 desta quarta-feira.



Os Bombeiros Voluntários de Portimão chegaram ao local dois minutos depois, mas depararam-se já com o corpo carbonizado de um homem de 83 anos. A mulher, de 81, que ainda terá tentado apagar o fogo pelos seus próprios meios, mas sem sucesso, encontrava-se em estado grave, com queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, sobretudo no tórax, vias aéreas, pescoço e face.



A idosa ferida foi imediatamente transportada para o hospital de Portimão, de onde seguiu, de helicóptero, para uma unidade de queimados de um hospital em Lisboa. Segundo revelou ao CM o adjunto de comando dos bombeiros de Portimão, Luís Mestre, no local, com INEM e PSP, estiveram 39 operacionais. "O fogo ficou circunscrito ao sótão e foi dado como extinto às 13h58. As causas estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária e PSP", esclareceu ainda.



O incêndio causou algum alarme entre a vizinhança, que ao CM descreveu o casal como "pessoas idosas mas ainda ativas. Ela fazia as compras e ele até conduzia", referiram. Os mesmos vizinhos assistiram à retirada da idosa do interior da casa: "Ela estava muito queimada", lamentaram. Já o corpo do idoso foi removido do local depois de o óbito ter sido confirmado pelo INEM. Foi levado para o Gabinete Médico-Legal, onde vai ser autopsiado.