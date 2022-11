Um idoso de 75 anos foi preso pela PSP junto a uma escola básica do Vale da Amoreira, Moita, momentos após ter feito três disparos de espingarda-caçadeira nas imediações do estabelecimento de ensino.



A ação do suspeito foi denunciada à PSP por populares, através de várias chamadas telefónicas. Na posse da descrição do idoso, agentes da divisão policial do Barreiro intervieram pelas 16h45 de quinta-feira.









