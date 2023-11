Idoso suspeito de violência doméstica detido por posse de armas ilegais em Águeda

Um homem, de 74 anos, foi detido, esta quarta-feira, pela GNR de Águeda, por estar na posse de armas de fogo ilegais.Durante a operação, que contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Águeda, na sequência de uma investigação pelo crime de violência doméstica sobre a companheira, de 74 anos, foi apreendido um revólver, duas armas de ar comprimido, 45 munições e 143 chumbos.A GNR apurou que o suspeito exercia violência física, verbal e psicológica sobre a vítima. O detido vai ser presente a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro para determinação das medidas de coação.