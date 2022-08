Idosos vítimas de gang armado em Cascais vão fugir de Portugal

Vivem em Portugal há 38 anos mas, por causa do roubo violento de que foram vítimas na quarta-feira, em Cascais, "já no próximo mês" vão fugir do País e regressar a Inglaterra em definitivo."Não regressaremos a Portugal", disse esta quinta-feira ao CM a mulher de 82 anos que, com o marido de 81, ambos ingleses, tiveram duas pistolas apontadas por um trio de assaltantes - que estudou o roubo ao pormenor e obrigou a mulher a dar o dinheiro e as joias."Eles treparam uma árvore junto à casa e assim conseguiram chegar à varanda no primeiro andar e, depois, utilizando um pé de cabra arrombaram a porta e entraram", descreve a vítima.O casal estava a dormir e a mulher foi acordada com ameaças "em inglês", o que demonstra o estudo feito pelos ladrões, que sabiam bem estar perante um casal britânico.A mulher foi obrigada a entregar todo o dinheiro que tinha na carteira (240 €) e a abrir um cofre onde tinha alguns dólares e "joias de baixo valor, sobretudo anéis".O idoso ficou "sempre deitado na cama com uma arma apontada à cabeça". Os ladrões afirmaram várias vezes "que não queriam matar ninguém, somente o dinheiro".