Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ilha da Armona vai ficar livre de fossas sépticas

Obra permitirá desativar cerca de 800 fossas que existem naquela ilha da ria Formosa.

Por José Carlos Eusébio | 08:41

A Câmara de Olhão, através da empresa municipal Ambiolhão, vai investir uma verba em torno dos 3,5 milhões de euros em infraestruturas de água e esgotos na ilha da Armona, apurou o CM. Esta obra permitirá acabar com as cerca de 800 fossas sépticas que atualmente existem naquela ilha da ria Formosa.



"O concurso da obra deverá ser lançado no segundo trimestre deste ano", revela ao CM António Pina, presidente da autarquia. Esta empreitada tem uma duração prevista de cerca de 15 meses.



A nível do saneamento, o grande objetivo é acabar com as fossas sépticas existentes na ilha, o que implicará a construção de redes de drenagem e respetivos ramais, bem como de três estações elevatórias.



No que se refere ao sistema de abastecimento de água, a atual rede "é já antiga e apresenta perdas superiores a 50%", explica António Pina, pelo que terá de ser substituída.



Além deste investimento na ilha da Armona, a Ambiolhão também adjudicou, no final do ano passado, a obra de ampliação da rede de saneamento na zona nascente do concelho de Olhão, abrangendo uma população de cerca de 3500 pessoas. O custo desta intervenção é de 2,7 milhões, contando com comparticipação comunitária.



Está ainda em curso uma intervenção na avenida D. João VI, e vai ser adjudicada a obra da rede de saneamento do Monte S. Miguel. O investimento total é de cerca de 640 mil euros.



Com as obras já realizadas e com as que vão ser agora concretizadas - sem contar com as da ilha da Armona -, a taxa de cobertura do concelho pela rede pública atingirá os 82%.