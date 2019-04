Imagens de cavalo inanimado em avenida de Viseu geram indignação

Animal foi encontrado inanimado na Avenida Dr. Alexandre Alves.

13:12

"Que se faça justiça pelo cavalo de Viseu, pelos Animais"

"Pelo que sabemos o animal encontra-se a recuperar, num centro hípico local e o sucedido, é bom que se saiba, aconteceu porque o proprietário do animal, um senhor de etnia cigana, não terá cuidado devidamente do animal, sendo e ao que parece, uma situação recorrente. Torna-se necessário chamar à atenção e por quem de direito, do referido senhor, pois como todos sabemos, os maus tratos a animais, é crime público". (sic), pode ler-se.







Um cavalo, que puxava uma carroça, caiu este domingo à tarde na Avenida Dr. Alexandre Alves, em Viseu, onde permaneceu inanimado até à chegada das autoridades.O facto de o animal ter ficado inanimado na estrada, levou a que inúmeras pessoas se juntassem no local, por forma a perceber o que teria acontecido ao cavalo.O animal apresentava feridas e marcas que indiciam maus-tratos.As imagens do animal geraram um movimento de revolta nas redes sociais, havendo atualmente uma petição pública com o nome:. O movimento conta já com 3675 assinaturas.Esta segunda-feira, o Facebook da Freguesia de Viseu deixou um esclarecimento à população.