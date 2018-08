Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagens mostram exaustão dos bombeiros no combate aos fogos

Operacionais descansam na berma da estrada nos intervalos do ataque às chamas.

23:23

Já são mais de 1500 os bombeiros que tentam travar o fogo que deflagra em Monchique desde sexta-feira, e são visíveis as marcas do cansaço.



As imagens mostram os profissionais de socorro a descansar no mato depois de horas a combater as chamas nos concelhos de Monchique e Silves, as localidades mais afetadas pelos incêndios até ao momento.



Recorde-se que os elementos do Grupo de Intervenção de Prevenção e Socorro (GIPS) do GNR repousam deitados no chão de um pavilhão, uma vez que faltam colchões, almofadas e lençóis.



Apesar das precárias condições, alguns elementos conseguiram colchonetes de ginástica para descansarem.