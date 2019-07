Mónica era a chefe de um dos maiores impérios de tráfico de droga sediado no bairro do Aleixo, Porto. Geria o grupo Falcão em conjunto com o irmão e mantinha uma rede de ‘colaboradores’ hierarquizada e com funções bem definidas para cada elemento.A 5 de fevereiro, quando os agentes da PSP entraram pelo quarto da desempregada, de 41 anos, encontraram lucros da venda de droga - 3370 € dissimulados em três pares de meias na mesinha de cabeceira, 5990 € numa bolsa em cima da cómoda e 800 € numa gaveta. Foi detida, juntamente com outros 14 suspeitos. Está entre os 26 arguidos que foram agora acusados pelo Ministério Público.Nas buscas, que decorreram no Aleixo e noutros bairros do Porto, foram apreendidos quase 100 mil € e cinco viaturas. Mas as maiores quantias não estavam na casa dos dois irmãos: 24 790 € na casa de outra arguida, onde os cabecilhas do grupo se encontravam diariamente para contar o dinheiro, e 27 480 € na casa de outro arguido, em maços de notas num cofre dentro de uma caixa de papelão.De acordo com a acusação, os irmãos adquiriam a droga (cocaína, heroína e haxixe) e atribuíam aos outros elementos as tarefas - armazenamento, preparação, doseamento, empacotamento e venda. Definiam também as remunerações que lhes eram entregues. Domingos, outro arguido, era o braço-direito dos dois chefes do império.O grupo vendia droga nos distritos do Porto, Braga, Viana, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra e Leiria.O desmantelamento do Aleixo, em curso, levou o tráfico de droga para outros bairros da cidade, principalmente os mais próximos. A Câmara do Porto acordou o pagamento de policiamento gratificado em zonas "particularmente sensíveis".dos 26 arguidos aguardam julgamento em prisão preventiva. Vinte e cinco respondem por tráfico de droga - oito destes na forma agravada - e um está acusado de branqueamento.Nas buscas, que envolveram 300 operacionais, foram encontrados 10 850 euros num embrulho revestido a plástico, no bolso de um casaco, na casa do braço-direito dos irmãos, no bairro Machado Vaz, em Campanhã.