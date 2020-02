Incendeia namorada durante o sono e foge

Uma jovem de 19 anos foi regada com diluente, enquanto dormia, pelo namorado, de 33, que de seguida lhe lançou fogo e fugiu. O alerta foi dado esta quarta-feira de madrugada, pelos vizinhos da vítima, após ouvirem os seus gritos na rua. Quando os Bombeiros de Agualva-Cacém chegaram ao local, a mulher estava "em casa de um vizinho com as mãos dentro de um balde com água", disse ao CM fonte dos bombeiros. O agressor acabou detido pela PSP de Sintra.

A ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento