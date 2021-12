Contratado para provocar um incêndio num prédio devoluto, na Rua do Bonfim, no Porto, o homem, de 59 anos, enganou-se no alvo e lançou fogo a outro edifício. Pelo serviço recebeu 2 euros - valor que usou para comprar a gasolina para lançar as chamas. Após cometer o crime, garantiu ao contratante, de 26 anos, que já tinha executado o plano.