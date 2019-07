“Incêndio à meia-noite é sempre estranho”: Chamas surgiram numa zona de difícil acesso na serra do Caldeirão

O terreno acidentado e de difícil acesso, o vento forte, que chegou a ultrapassar os 50 km/h, e a escuridão da noite foram problemas que os bombeiros tiveram de enfrentar para combater o incêndio que deflagrou, esta terça-feira pelas 00h00, no sítio do Cerro dos Negros, perto de Salir, no interior do concelho de Loulé, em plena serra do Caldeirão. Mas, mais do que a dificuldade para controlar as chamas, os bombeiros suspeitam da hora a que começaram."Um incêndio à meia-noite é sempre estranho", referiu aoIrlandino Santos, comandante dos Bombeiros Municipais de Loulé, não querendo no entanto avançar com hipóteses para a origem do fogo. "Isso agora estão as autoridades a investigar", explicou, a meio do dia de terça-feira, quando já se realizavam as operações de consolidação do rescaldo.As chamas lavraram durante cerca de 04h30, altura em que foram dadas como controladas, devido a um "ataque musculado", adiantou Irlandino Santos.Algumas casas foram evacuadas, e as pessoas colocadas na escola de Salir, mas "apenas por precaução", frisou o comandante dos Municipais de Loulé.Todos puderam voltar às habitações ainda durante a madrugada. No combate estiveram 211 operacionais entre bombeiros, GNR e outros elementos da Proteção Civil.Ao longo de terça-feira, além do rescaldo - que contou com a participação de um meio aéreo - começaram a ser recolhidos indícios que possam explicar a causa do fogo.