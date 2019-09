Incêndio consome máquina em fábrica têxtil em Famalicão

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã numa máquina de produção têxtil que estava a ser manuseada na fábrica Álvaro Cunha em Riba d'Ave, Vila Nova de Famalicão.O alerta foi dado pelas funcionárias, cerca das 10h25, depois de as mesmas terem tentado com recurso a extintores apagar o incêndio que acabou por não se alastrar.Os bombeiros de Riba d'Ave no local procederam ao arrefecimento da máquina e da zona envolvente. Apenas a secção onde operava esta máquina foi evacuada por razões de segurança.A fábrica continua a laborar.