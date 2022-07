Incêndio consome zona de mato junto a Universidade e concentração de motos em Faro

Um incêndio está a consumir uma zona de mato desde a noite desta terça-feira em Gambelas, Faro.Segundo apurou ono local, o fogo está muito próximo de habitações. Vários meios estão já mobilizados para evitar que as chamas não cheguem às casas. As chamas estão, na manhã desta quarta-feira, a movimentar-se para Loulé.O incêndio deflagrou perto da Universidade de Gambelas, zona onde se realiza a 40º Concentração Internacional de Motards, em Vale das Almas, que entretanto passou para um "espaço urbanizado".O alerta foi dado por volta das 23h30. No local, a combater as chamas estão mais de 202 bombeiros, apoiados por 80 veículos e um meio aéreo.