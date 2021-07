Incêndio deflagra em armazém da Citroën na zona industrial de Vila Real

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira no armazém da Citroën na zona industrial de Vila Real, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), adiantando que dois bombeiros tiveram de ser assistidos por inalação de fumos.

O alerta para o incêndio no armazém que alberga as oficinas da Citroën em Constantim, na zona industrial de Vila Real, foi dado às 04h28, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"O fogo já está dominado. Dois bombeiros tiveram de ser transportados ao Hospital de Vila Real devido a inalação de fumos", disse.