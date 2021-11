Um incêndio deflagrou, esta manhã, numa casa devoluta, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. Não há feridos a registar.

O alerta foi dado pelas 09h23 para um incêndio numa habitação desabitada, no largo do Moeiro. As chamas foram rapidamente extintas pelos Sapadores de Gaia e pelos Bombeiros dos Carvalhos. O incêndio estava já, pelas 10h30, em fase de rescaldo.