A cabine de um camião foi totalmente destruída, ao início da tarde deste sábado, em Vila Nova Gaia. O camião estava abandonado, naquele local, há vários anos.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros dos Carvalhos, para um incêndio rodoviário no cruzamento da Rua da Boavista com a Rua das Casas Queimadas.Os bombeiros Sapadores de Gaia, a Polícia Municipal de Gaia e a GNR dos Carvalhos estiveram no local. Não há registo de feridos.