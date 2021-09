O reboque frigorífico de um camião de transporte de mercadorias foi parcialmente destruído, esta manhã de quinta-feira, na zona de Albergaria-a-Nova, em Albergaria-a-Velha.O alerta foi dado, cerca das 08h30, para os bombeiros locais, para um incêndio rodoviário.Não há registo de feridos. o condutor do camião conseguiu desengatar o trator do reboque e evitar a propagação das chamas para a cabine da viatura.A GNR de Albergaria-a-Velha investiga as causas das chamas.