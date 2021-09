Um incêndio destruiu, parcialmente, um camião, esta noite de sexta-feira, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis para um incêndio rodoviário nas instalações de uma fábrica, em Ul.A chegada dos operacionais, a carga do camião, em toros de madeira, estava tomada pelas chamas. Não há registo de feridos.A GNR local investiga as causas do incêndio.