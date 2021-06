Um incêndio destruíu uma habitação, ao início desta tarde de Quarta-feira, em Angeja, Albergaria-a-Velha.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para um incêndio habitacional na rua Fernando Santos. As chamas foram combatidas pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha. A GNR e os serviços de Proteção Civil Municipais estiveram no local.As autoridades investigam as causas do incêndio. Não há registo de feridos.