Incêndio deflagra em cozinha de habitação em Espinho

Duas pessoas ficaram feridas, este sábado, por inalação de fumos, na sequência de um incêndio numa casa, em Espinho. As chamas deflagraram na cozinha.O alerta foi dado cerca, das 20h30, para os Bombeiros do Concelho de Espinho mobilizaram 14 operacionais e 5 viaturas para um incêndio habitacional, na rua 4, junto ao antigo estádio do Sporting de Espinho.As vítimas foram assistidas no local e não houve necessidade de serem transportadas para uma unidade hospitalar.A PSP de Espinho foi acionada para o local para apoiar as operações de socorro.