Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à noite num edifício não habitado na rua do Ataíde, no Bairro Alto, em Lisboa.



Segundo apurou o CM, o fogo terá começado no segundo piso. Não houve feridos a registar.





O edifício estava a ser alvo de obras de restauro.O alerta foi dado pelas 22h24. O incêndio encontrava-se já em fase de rescaldo pelas 23h00.

Para o local foram acionados 18 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por seis viaturas.