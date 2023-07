Incêndio deflagra numa fábrica de congelação de peixe em Ermidas-Sado

Um incêndio deflagrou na manhã deste sábado na fábrica de congelação de peixe "Maredeus" em Ermidas-Sado, do município de Santiago do Cacém. O edifício foi completamente tomado pelas chamas e o fumo é visível a vários quilómetros.O alerta foi dado por volta das 9h45.De acordo com algumas testemunhas, antes de as chamas se alastrarem ouviu-se uma explosão. Ninguém estava dentro das instalações no dado momento.Albano Pereira, vereador da Câmara de Santiago do Cacém, afirmou ainda que "é provável que tenha sido um curto-circuito" a causar o incêndio na fábrica, onde trabalham, no total, "cerca de 300 pessoas".No local encontram-se um total de 18 viaturas e 50 operacionais dos bombeiros de Alcácer do Sal, Beja, Castro Verde, Cercal do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Santo André e Vila Nova de Milfontes, além da GNR e de uma equipa da Administração dos Portos de Sines e Algarve.sabe que a fábrica "Maredeus" teve um pequeno incêndio no ano passado, mas que ficou circunscrito aos balneários.