O incêndio está a ser combatido por 18 operacionais e sete veículos.

15:43

Um incêndio está a consumir uma fábrica de produtos inflamáveis na zona industrial da Maia, no distrito do Porto.



O alerta foi dado às 15h06. O incêndio está a ser combatido por 33 operacionais e 13 veículos.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.



Cerca de uma hora depois, o incêndio foi dado como dominado. As operações de rescaldo estão agora a decorrer nesta fábrica de tintas e vernizes.











Em atualização