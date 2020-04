Incêndio deflagra em fábrica têxtil em Barcelos

O incêndio que deflagrou esta terça-feira numa fábrica têxtil na freguesia de Lijó, no concelho de Barcelos, foi dominado às 08h05, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga. Fonte do CDOS de Braga disse à Lusa que o alerta para o incêndio foi dado às 05h17.

"Trata-se de uma fábrica têxtil que não estava em laboração. O incêndio está confinado ao edifício. Os meios estão no local e ainda não sabemos mais pormenores. Não há vítimas a registar", disse a fonte.





No combate às chamas estiveram os bombeiros de Barcelos, Barcelinhos, Viatodos, Esposende, Fão Famalicão e os Famalicenses.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas. As autoridades estiveram no local e investigam o caso.