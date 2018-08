Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra em garagem de Junta de Freguesia em Oliveira do Bairro

Chamas terão tido início num trator, que "está parado há dois dias".

19:48

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à tarde na garagem do edifício da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Oiã, em Oliveira do Bairro, Aveiro. Ao que tudo indica, o incêndio terá tido início num trator, que está parado há dois dias.



"O incêndio foi dominado pelos Bombeiros de Oliveira do Bairro e encontra-se em fase de rescaldo. Houve a destruição de um trator, que não ficou totalmente destruído. Estão a fazer a ventilação para saber exatamente o que aconteceu", esclareceu Vítor Oliveira, presidente da Junta de Freguesia de Oiã.



Este edifício é comum e, para além de pertencer à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal de Oiã, tem igualmente uma biblioteca e um auditório.