Incêndio deflagra em nono andar de prédio em São Marcos, Sintra

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à noite no nono andar de um prédio em São Marcos, no Cacém, Sintra.Segundo apurou ojunto dos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, o edifício foi evacuado após o alerta pelas 21h25.Uma pessoa foi assistida após ter sido retirada do edifício.De acordo com a mesma fonte, o fogo terá tido início, ao que tudo indica, na sala da casa. A habitação ficou danificada após o fogo ter sido extinto.No total foram acionados para o local 17 operacionais, apoiados por seis veículos.