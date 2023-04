Um incêndio numa oficina danificou cinco carros em Cascais, este sábado de manhã. As chamas consumiram totalmente três das cinco viaturas.



O dono do estabelecimento acredita que a causa do incêndio terá sido um curto-circuito, afastando a possibilidade de crime.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros de São Pedro de Sintra e de Parede, assim como a Polícia de Segurança Pública.