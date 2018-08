Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra em zona de mato na A2 junto ao Fogueteiro

Fogo mobiliza mais de 30 bombeiros.

01:22

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira na A2, perto da saída do Fogueiteiro, Setúbal.



O alerta foi dado às 00h39 e no local, uma zona de mato, encontram-se 33 bombeiros e nove veículos a combater as chamas.